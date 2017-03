Barça-preses: "Prestatie die men zich altijd zal herinneren"

23:27 – Weinigen - zeg gerust niemand - in Camp Nou hadden er vijf minuten voor tijd nog vertrouwen in dat Barcelona zich zou plaatsen voor de kwartfinale. Toch gebeurde het dankzij drie goals in de slotfase tegen Paris Saint-Germain. Zelfs president Josep Maria Bartomeu komt woorden tekort.



"Dit is een absoluut een historische prestatie die men zich voor altijd zal herinneren", zo vertelt Bartomeu via het clubkanaal. "Maar het zal ons alleen maar meer energie geven om door te gaan in de Champions League."



Voor Javier Mascherano lijkt de 6-1 overwinning was vanzelfsprekender "We wisten dat we een rare wedstrijd nodig hadden om dit te flikken. We bleven vertrouwen houden in dat we het konden. Zelfs na de goal van Edison Cavani. We bleven hetzelfde spelen en werden niet gek. De laatste tien minuten waren natuurlijk wel bizar", aldus de Argentijn tegenover Veronica.