Cocu: "Bewijst dat je altijd moet kijken naar je kansen"

8:09 – Phillip Cocu heeft afgelopen woensdag genoten van het amusementsrijke Champions League-treffen tussen FC Barcelona en Paris Saint-Germain. De keuzeheer van PSV zag Barça, de club waar hij in zijn carrière zes seizoenen speelde, na 0-4 verlies in Parijs met 6-1 winnen in Barcelona. Cocu vond het niet alleen mooi als liefhebber, maar haalt ook inspiratie uit het bizarre tweeluik.



"Ik heb wel even gejuicht. Een wedstrijd met een geweldige ontknoping", laat Cocu optekenen in De Telegraaf. De PSV-coach kreeg een kleine déjà vu. "Ik moest terugdenken aan de Champions League-finale tussen Manchester United en Bayern München", aldus de voormalig international. Hij doelt daarmee op het seizoen 1998/1999, toen Man United in de blessuretijd na een doelpunt van Mario Basler alsnog won door goals van Teddy Sheringham and Ole Gunnar Solskjaer. Deze finale speelde zich overigens af in Barcelona.



Met nog negen speelronden te gaan kijkt PSV tegen een achterstand van respectievelijk acht en vier punten op nummers één en twee Feyenoord en Ajax aan. "Deze wedstrijd bewijst wel weer, dat je altijd moet blijven vechten voor je kansen, hoe klein die ook lijken. Zoiets hebben we vorig jaar zelf ook meegemaakt op de laatste speeldag", haalt Cocu terug.



Vorige week wist PSV door een 4-0 zege op Roda JC Kerkrade in eigen huis al respectievelijk drie en twee punten in te lopen op Feyenoord (1-0 verlies bij Sparta) en Ajax (1-1 bij FC Groningen). De Eindhovenaren gaan zaterdag op bezoek bij Go Ahead Eagles, terwijl Feyenoord zondag tegen AZ speelt en Ajax het dan tegen FC Twente opneemt.