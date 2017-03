'Gestructureerde ploeg' tegen 'goede ploeg' op Woudestein

14:59 – Op een uitverkocht Woudestein hopen Excelsior en sc Heerenveen zaterdagavond (aftrap 20.45 uur) een gelijkspel op te laten volgen met een overwinning. De Kralingse thuisploeg speelde vorige week met 1-1 gelijk bij AZ, maar wacht nog wel op de eerste zege van het kalenderjaar. De Friese bezoekers bleven in eigen huis steken op een 2-2 remise tegen Go Ahead Eagles en gaan in Rotterdam voor niets minder dan de winst.



"Valt iets te halen als ze bal niet hebben"

Streppel: vier punten, maar slecht gevoel

Het puntje in Alkmaar heeft Excelsior-trainer veel vertrouwen gegeven. "Wij moeten ervoor zorgen dat die tweede helft tegen AZ de basis is voor de rest van het seizoen. SC Heerenveen heeft een goede ploeg, met onder meer een middenveld waar veel voetbal in zit en veel individuele kwaliteiten. Maar als ze de bal niet hebben, valt er voor ons wel iets te halen. Daar hopen wij van te kunnen profiteren", zegt coach Mitchell van der Gaag op de clubwebsite.Henrico Drost (buik) en Arghus Bordignon (hamstring) zijn nog niet inzetbaar bij Excelsior, al is laatsgenoemde wel weer op de weg terug. Danilo Pantic is nog geschorst. Filip Kurto en Terell Ondaan zijn weer helemaal fit.Aan de zijde van sc Heerenveen waren er drie twijfelgevallen, maar Lucas Bijker, Joost van Aken en Doke Schmidt lijken stuk voor stuk tijdig hersteld te zijn voor de uitwedstrijd tegen Excelsior. Coach Jurgen Streppel denkt dat er wat te halen valt op Woudestein , maar verwacht wel een pittig potje. "Excelsior speelt gestructureerd, maar wil ook graag voetballen. Daar liggen ook gelijk onze mogelijkheden. Het is een ploeg die uitgaat van eigen kracht, daar ben ik wel gecharmeerd van. Ik vind dat ze het gezien de mogelijkheden knap doen."Wil Heerenveen drie punten pakken, dan zou het eigenlijk wel beter moeten dan in de afgelopen weken. "We pakken uit de laatste twee duels vier punten, maar toch voelde het slecht, omdat het onnodig was. We deden het niet goed, maar dat gebeurt soms. Dat is het onverklaarbare in de sport. Ik denk niet dat Peter Bosz gisteren heeft gezegd van, jongens doe de eerste vijf minuten maar rustig aan, maakt niet uit, want we hebben negentig minuten?", aldus Streppel.