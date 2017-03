The American Dream - Deel 2: Johan Kappelhof

10:00 – De Major League Soccer is weer begonnen. Deze Amerikaanse competitie krijgt niet zo veel aandacht als andere competities, maar is komend seizoen dankzij verschillende bekende gezichten het volgen wel degelijk waard. Er spelen namelijk maar liefst acht Nederlanders in de MLS. FCUpdate.nl zocht een aantal landgenoten overzee op en sprak met ze over het nieuwe seizoen en het leven van 'The American Dream'. Met in deel twee: Johan Kappelhof.



Johan Kappelhof vertrok net als Michael de Leeuw, die we ook al spraken, van FC Groningen naar Chicago Fire. De verdediger maakte in tegenstelling tot De Leeuw echter in januari 2016 al de oversteek naar de VS. Hij heeft dus al een volledig MLS-seizoen in de benen. Zijn eerste ervaringen waren positief, hoewel er de nodige verschillen zijn met de Eredivisie. "Het verschil tussen de MLS en de Eredivisie zit hem met name in het fysieke aspect", vertelt Kappelhof aan FCUpdate.nl. "Je hebt hier eigenlijk altijd een atleet tegenover je staan, waardoor je iedere wedstrijd vol aan de bak moet. Wat dat betreft is de MLS wel te vergelijken met de Premier League. Wij in Nederland zijn toch meer gewend aan technisch en tactisch voetbal, waarbij op het fysieke aspect minder de nadruk ligt. Dat is hier dus anders."





Kappelhof mocht zich afgelopen seizoen een vaste kracht noemen bij zijn club, want hij miste in het reguliere seizoen slechts één wedstrijd. Helaas bleef het hier bij, want de play-offs zaten er door een laatste plaats in de Eastern Conference niet in voor Chicago Fire. Kappelhof: "We hebben vorig jaar gewoon niet goed gespresteerd. Aan ons dus de taak om het dit jaar wél waar te maken. We moeten gewoon bij de eerste zes eindigen in onze Conference en vervolgens bekijken wat er verder te halen valt. Ik ben ervan overtuigd dat het ons dit seizoen gaat lukken." Kappelhof heeft zichzelf voor komend seizoen ook een doel gesteld. "Ik wil een leider zijn voor de verdediging en de rest van het team en meer mijn stempel drukken op ons spel."



Wat kunnnen we, als Nederlanders, eigenlijk verwachten van het nieuwe MLS-seizoen? "Het is een spectaculaire competitie, waar naast het aantrekken van grote namen nu ook gericht wordt gewerkt aan het inpassen van jong talent", antwoordt Kappelhof. "De competitie is in volle bloei en wedstrijden zijn zelden saai. Persoonlijk vind ik dat erg leuk aan de MLS".





Net als teamgenoot De Leeuw is ook Kappelhof zijn oude club Groningen nog niet vergeten. "Ik volg de standen iedere wedstrijd en als het tijdsverschil met Nederland het toelaat kijk ik de wedstrijden ook." Een terugkeer naar Nederland zal er voorlopig echter niet in zitten: Kappelhof heeft het namelijk prima naar zijn zin in de Verenigde Staten, in Chicago in het bijzonder. "Ik heb het geweldig hier, het leven is fantastisch. Chicago is een mooie stad en de club heeft fantastische fans. Zowel privé als sportief is het voor mij een perfecte stap geweest, ook omdat mijn gezin het hier uitstekend heeft."



Chicago Fire is het seizoen begonnen met een 1-1 gelijkspel in de uitwedstrijd tegen Columbus Crew. Kappelhof vormde in deze wedstrijd het centrale verdedigingsduo met João Meira en speelde de gehele wedstrijd. Zaterdagavond (Nederlands tijd) kruist de ploeg uit Chicago de degens met Real Salt Like. In deel drie van deze reeks spreken we overigens met de derde Nederlander bij Chicago Fire: John Goossens.



Door: Daan ten Berge



