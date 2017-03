Willem II en PEC Zwolle positief voor onderling duel

17:07 – Willem II kan zondag de negende plaats in de Eredivisie steviger in handen nemen. Daarvoor moet de Tilburgse club thuis winnen van directe concurrent PEC Zwolle, dat met twee punten minder op de dertiende plek staat.



Van de Looi wil negende plek verstevigen

Jans: "We staan er goed op"

"PEC Zwolle draait de laatste wedstrijden goed en ze spelen met het nodige enthousiasme. Deze wedstrijd moeten we gewoon goed starten en blijven werken aan de tactische ontwikkelingen in ons spel. Onderdeel daarvan is bijvoorbeeld het zoeken naar diepgang in het spel", blikt Willem II-coach Erwin van de Looi vooruit op komend duel."De komende wedstrijd is belangrijk om de sprong te maken, om de negende plek te verstevigen tegen een directe concurrent. Ook willen we onze supporters laten zien wat we kunnen, want de massale steun die we van hen kregen in Enschede was fantastisch", besluit Van de Looi, die vorige week met Willem II wel onderuit ging bij FC Twente (2-1).Zwolle-trainer Ron Jans hoopt de goede lijn van de afgelopen weken door te zetten. In de laatste speelronde was de voormalig bekerhouder op eigen veld met 3-1 te sterk voor Vitesse. Wel waakt de oefenmeester voor gemakzucht. "Maar de wedstrijd tegen Vitesse heeft toch vooral veel goeds gedaan in het team", vertelt Jans tegen De Stentor . "Natuurlijk moeten we scherp blijven, maar als ik de ploeg zo bezig zie deze week, dan moeten we in staat zijn te winnen bij Willem II. We staan er goed op."Vier spelers van PEC Zwolle hadden deze week last van griep, van hen is alleen Hervin Ongenda niet fit genoeg voor het treffen met Willem II. Ook Stef Nijland blijft in Zwolle achter, nadat hij na de ontmoeting met Vitesse een reactie in de lies kreeg. "Blessures blijven hem maar achtervolgen en het aantal wedstrijden wordt snel minder. De tijd begint te dringen voor Stef", baalt Jans, die verder niet kan beschikken over de al langer geblesseerden Erik Israelsson, Thanasis Karagounis, Hachim Mastour, Wouter Marinus en Rick Dekker, al zijn de vier eerstgenoemden hard op de weg terug. Dirk Marcellis keert tegen Willem II terug van een schorsing en start gelijk in de basis, wat ten koste gaat van Philippe Sandler.