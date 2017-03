De Koning probeert verschillende systemen voor 'PSV'

17:35 – Go Ahead Eagles begon vrijdag een uur eerder dan gebruikelijk met trainen, omdat coach Hans de Koning verschillende systemen in overweging heeft voor de thuiswedstrijd tegen PSV van komende zaterdag.



"Wij trainen nooit besloten. We wilden wel wat uitproberen zonder dat het meteen zou gaan lekken. Daarom kozen we ervoor wat eerder het veld op te gaan", legt De Koning uit tegenover De Stentor. Of de oefenmeester ook daadwerkelijk veranderingen gaat doorvoeren, wil hij nog niet zeggen. "Uiteindelijk gaat het erom waar de groep zich het beste bij voelt. Daarvoor overleg je ook met de wat oudere jongens in je groep. We hebben veel vertrouwen omdat we al een week of vijf met dezelfde elf spelen. Bovendien hebben de invallers van vorige week het ook goed gedaan. Dat geeft alleen maar aan hoe dicht het bij elkaar zit."



Tom Daemen, Lars Lambooij en Chris David zijn bij Go Ahead nog afwezig voor de ontmoeting met PSV. Xandro Schenk is wel weer inzetbaar en keert tegen de landskampioen terug in de basis.