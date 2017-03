Fenerbahçe toont in Alanya veerkracht na dramatische start

20:01 – Ondanks een snelle 2-0 achterstand heeft Dick Advocaat met Fenerbahçe drie punten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Alanyaspor. De grootmacht uit Istanbul zegevierde vrijdag met 2-3 in de Bahçesehir Okullari Arena in Alanya.



Door tegendoelpunten van Junior Fernándes en Vagner Love stond Fenerbahçe na een kwartier al met 2-0 achter. De bezoekers toonden echter veerkracht in het restant van de partij. Voormalig ADO Den Haag-speler Kenneth Omeruo maakte na een half uur een eigen goal, waardoor het weer spannend werd. Fernandão herstelde zes minuten voor de pauze op aangeven van Jeremain Lens het evenwicht, waarna Aatif Chahechouhe met een treffer in de 58ste minuut de drie punten veiligstelde voor Fenerbahçe.



Fenerbahçe neemt door de winst de derde plaats in de Super Lig over van Galatasaray, maar dat team speelt zaterdag nog thuis tegen Gençlerbirligi. Bij Fenerbahçe stond Lens in de basis, viel Robin van Persie in en bleef Gregory van der Wiel op de bank. Dat laatste gold aan de kant van Alanyaspor voor Glynor Plet.