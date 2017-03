Kruiswijk scoort na 25.318 minuten: "Tijd voor een feestje"

10 maart 2017 – Na 25.318 minuten maakte Arnold Kruiswijk vrijdag eindelijk zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. De verdediger scoorde voor Vitesse de 3-0 in de thuiswedstrijd tegen Sparta, die uiteindelijk met 5-0 werd gewonnen.



"Ja, dat voelt wel lekker. Ik kop hem mooi binnen, dat werd ook weleens tijd", zei Kruiswijk (32) na afloop bij Omroep Gelderland. Hij pakte eerder dit seizoen nog het record van speler met meeste speelminuten zonder daarin te scoren. "Ja, maar dat hadden we ook afgesproken, hè. Eerst dat record pakken en nu kunnen we het loslaten, allemaal", grapte Kruiswijk.



"Hoe ik juichte? Daar heb ik niet over nagedacht. Maar ik zag al meteen heel veel spelers op mij afrennen, die zagen er ook gelukkig uit. Ik werd ook nog op de schouders genomen. Dat was wel ongemakkelijk, want ik ben over het algemeen niet zo uitbundig", reageerde Kruiswijk, die vlak voor tijd ook nog een publiekswissel kreeg. "Laat het dan ook maar een dagje om mij draaien, daarna moet het ook weer stoppen."



Kruiswijk heeft een aflopende verbintenis bij Vitesse, maar wat betreft het uitstippelen van zijn toekomst heeft hij geen haast. "We zien wel hoe het loopt. Ik wil wel blijven, maar heb daarin nog geen keuze gemaakt. Vanavond ga ik eerst maar mijn goal eens goed vieren met een paar drankjes. Het is tijd voor een feestje", besloot hij.