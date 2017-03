Tayfun start met remise bij Leverkusen, FC Porto haalt uit

10 maart 2017 – Tayfun Korkut is met een gelijkspel gedebuteerd als trainer van Bayer Leverkusen. De Turkse oefenmeester, die eerder deze week werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Roger Schmidt, zag zijn elftal vrijdag in de eigen BayArena 1-1 spelen tegen Werder Bremen.



Kevin Volland bracht Leverkusen in de zevende minuut wel aan de leiding. Het bleef vervolgens lang 1-0, maar Claudio Pizarro tekende elf minuten voor tijd voor de 1-1. Leverkusen-speler Wendell ontving in de negentigste minuut zijn tweede gele kaart, maar met een man minder kreeg de thuisclub in de zesde minuut van de extra tijd wel een penalty. Deze was echter niet besteed aan Ömer Toprak.



Porto op schot

In Portugal won FC Porto de uitwedstrijd tegen Arouca met 0-4, door doelpunten van Danilo Pereira, Tiquinho, Diogo Jota en opnieuw Tiquinho. Door de winst neemt Porto de koppositie over van Benfica, maar die club speelt maandag nog thuis tegen Belenenses.