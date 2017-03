Te vroeg rust bij NAC - Telstar: "Zal niet weer gebeuren"

10:21 – Bij de wedstrijd tussen NAC Breda en Telstar werd er vrijdagavond al na 41 minuten en 22 seconden gefloten voor rust. Arbiter Ed Janssen bood na afloop zijn excuses aan voor het voorval en stelde dat de stadionklok in Breda niet klopte.



Janssen stak na de wedstrijd hand in eigen boezem. "Ik had aan het einde van de eerste overleg met de vierde official of er extra tijd nodig was. We kwamen tot de conclusie dat één minuut prima zou zijn", vertelt hij bij FOX Sports. "Ik zag de stadionklok op 45 minuten springen en ik zag de vierde official op dat moment het bord met één minuut extra in de lucht steken. Dus speelden we nog een minuut en daarna floot ik af. Vervolgens liep ik het veld af en zei de assistent van NAC tegen me dat we maar 43 minuten hadden gespeeld. Op mijn horloge zag ik dat dat klopte."



De ervaren scheidsrechter besefte dus dat hij een fout had gemaakt. "We zijn met het hele team dus te werk gegaan op de stadionklok en dat had niet gemoeten, want ik had gewoon op mijn eigen horloge moeten kijken. Die liet me gelukkig niet in de steek, de stadionklok van NAC had vochtproblemen, waardoor die haperde. De tweede helft heb ik die dus niet meer gebruikt. Dit is een les voor de volgende keer. Dit zal me niet weer gebeuren", aldus Janssen, die de drie minuten na de pauze liet inhalen.