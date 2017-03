Twente vol vertrouwen naar ArenA: "Verwacht dat wij winnen"

11:56 – Het eredivisieweekend wordt zondagmiddag afgesloten met een lekker potje in de Amsterdam ArenA, waar Ajax en FC Twente het tegen elkaar opnemen. Middenvelder Mateusz Klich reist vol vertrouwen af naar de hoofdstad en verwacht dat Twente hoge ogen kan gaan gooien tegen Ajax.



"Ik verwacht dat wij gaan winnen", knipoogt hij in gesprek met De Telegraaf. Eerder dit seizoen hielp hij Twente met een benutte penalty nog aan een zege op Ajax. "Serieus, ik denk echt dat we best kans maken. Thuis hebben we gewonnen en we hebben laten zien goed voetbal te kunnen spelen", zegt hij hoopvol.



Klich denkt overigens niet dat de spelers van Twente zullen inkakken, nu de ploeg eigenlijk nergens meer om speelt. De ploeg mag namelijk niet meedoen aan de play-offs om Europees voetbal en kent ook geen degradatiezorgen. "Maar we hebben veel jonge spelers, die erop gebrand zijn om zich in dit soort wedstrijden te laten zien. Ook op bezoek bij PSV (1-1, red.) hadden we kunnen winnen. Tegen de goede teams hebben we tot dusver prima gespeeld. Hopelijk lukt dat morgen ook."