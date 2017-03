Guardiola beseft: "Als coach draait het om prijzen winnen"

13:20 – Als Manchester City dit seizoen geen prijs wint, dan heeft Pep Guardiola een slechte prestatie geleverd in zijn eerste jaar in Engeland. Dat is althans de mening van de Spaanse coach zelf. Hij beseft dat hij op het halen van prijzen afgerekend wordt in de voetballerij.



Guardiola, die vrijdag verkozen werd tot manager van de maand februari in de Premier League, is met zijn club nog op meerdere fronten actief. "Als ik geen prijs pak, zal ik hier waarschijnlijk niet lang blijven", stelt hij tegenover Sky Sports. "Dat wist ik toen ik hier aangesteld werd. Als manager draait het altijd om het winnen van prijzen."



Zijn reputatie speelt ook mee, denkt Guardiola. "Mijn standaard is het winnen van prijzen en mensen leggen die druk op mijn schouders. Ik begrijp dat. Bij Bayern München werd ik afgerekend op het feit dat ik de Champions League niet wist te winnen."