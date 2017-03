Guardiola geniet: "Vanaf de eerste minuut geweldig"

16:12 – Manchester City heeft zich zaterdagmiddag ten koste van Middlesbrough weten te plaatsen voor de halve finales van de FA Cup (0-2). De topclub uit Manchester had in de uitwedstrijd geen kind aan de ploeg van Marten de Roon en dat stemde Pep Guardiola tevreden. De coach is lovend over zijn ploeg.



"We waren vanaf de eerste minuut geweldig", jubelde de Spanjaard kort na het laatste fluitsignaal bij de BBC. "Veel kansen hebben we nog onbenut gelaten, want anders was het duel dertig minuten voor tijd al beslist geweest. Dat moet beter, maar ik ben tevreden en dit is een mooie opsteker in aanloop naar de wedstrijd tegen AS Monaco."



Manchester City speelt komende woensdag de return tegen Monaco. Het eerste duel in Engeland eindigde in een spectaculaire 5-3 zege voor Guardiola en co.