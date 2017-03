Van Ginkel reserve bij PSV, Cocu kiest voor dezelfde elf

19:21 – PSV heeft Marco van Ginkel terug voor de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles, maar de middenvelder moet in de Adelaarshorst genoegen nemen met een plaats op de bank. Coach Phillip Cocu heeft gekozen voor dezelfde elf namen die vorige week aan de aftrap verschenen tegen Roda JC Kerkrade, dat met 4-0 werd verslagen.



Dat betekent dat het middenveld van PSV in Deventer bestaat uit Davy Pröpper, Andrés Guardado en Siem de Jong. In de voorhoede spelen net als vorige week Gaston Pereiro, Luuk de Jong en Bart Ramselaar. Keeper Jeroen Zoet en verdedigers Santiago Arias, Nicolas Isimat-Mirin, Héctor Moreno en Jetro Willems vormen de defensie van PSV.



De aftrap bij Go Ahead Eagles - PSV in de Adelaarshorst is om 19.45 uur.



Opstellingen

Go Ahead Eagles: Zwarthoed; Groenbast, Fischer, Schenk, Ritzmaier; Chirivella, Crowley, Duits; Antonia, Hendriks, Manu

PSV: Zoet; Arias, Isimat-Mirin, Moreno, Willems; Pröpper, Guardado, S. de Jong; Pereiro, L. de Jong, Ramselaar