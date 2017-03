Hyballa: "Dit is helemaal kut, dit is helemaal Scheisse"

22:16 – Peter Hyballa, de trainer van NEC, deed na de nederlaag bij ADO Den Haag geen moeite om zijn frustraties te verbergen. De Nijmeegse club ging zaterdag met 1-0 ten onder in het Kyocera Stadion.



"Kijk in mijn gezicht. Dit is heel teleurstellend. Dit is helemaal kut, dit is helemaal Scheisse", foeterde Hyballa bij Omroep Gelderland. "Wij waren beter dan ADO, in alle opzichten. Ik ben heel gefrustreerd, maar niet over de manier waarop wij voetbal spelen. Maar we hebben de spitsen niet goed gescout en dan kan je het niet afmaken en haal je geen punten. Dit hebben we tegen PEC Zwolle, PSV, Go Ahead en Sparta gehad. We hebben geen spits meer als Santos. Die speelt in Spanje. We hebben andere jongens. We zitten goed in het proces en creëren kansen, maar vandaag is vervelend."



Door het verlies is NEC nog niet veilig in de strijd tegen degradatie. "Dat kan ik niet meer horen. Dat gezeik in de club over veilig kan ik niet meer horen", vervolgt Hyballa. "We zijn niet veilig, nog lang niet. Vanaf de eerste wedstrijd zijn we al niet veilig. Ik heb dit team gekregen met heel veel ruzie aan het begin van het seizoen. Wij moeten tot de laatste wedstrijd knokken. Punt uit, einde."