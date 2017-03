Langverwachte zege voor Excelsior op flets Heerenveen

22:39 – Excelsior heeft voor het eerst sinds 19 november weer eens een Eredivisiewedstrijd gewonnen. Het slappe SC Heerenveen had een ongekende offday en bleek een gewillig slachtoffer voor de Kralingers. Dankzij doelpunten van Stanley Elbers, Jurgen Mattheij, Milan Massop en Nigel Hasselbaink bleven de drie punten op Woudestein. Door de ruime overwinning staat Excelsior nu boven de degradatiestreep. Voor SC Heerenveen, dat in 2017 nog geen uitzege heeft geboekt, begint de vierde plek enigszins uit zicht te raken.



De wedstrijd was voor beide ploegen een uitgelezen mogelijkheid om een zwakke serie te beëindigen. Excelsior wachtte alweer twaalf wedstrijden op een overwinning, terwijl SC Heerenveen sinds de winterstop geen uitwedstrijd had gewonnen.



De Kralingers leken het meest gemotieerd om de negatieve reeks te doorbreken. Excelsior begon het meest fel en daadkrachtig aan de wedstrijd en kreeg de beste mogelijkheden. Hicham Faik schoot echter recht op doelman Erwin Mulder af en en Lucas Bijker voorkwam namens de gasten dat Mike van Duinen een niet te missen kans aan Elbers kon bieden.



Na ruim een kwartier viel de 1-0 alsnog: Elbers passeerde Bijker op rechts en schoot diagonaal in vanuit een schijnbaar onmogelijke hoek. Mulder kon echter niet voorkomen dat de strakke schuiver bij de tweede paal binnen ging. SC Heerenveen schrok wakker en zocht wat nadrukkelijker de aanval, maar de Friezen wisten geen enkel gaatje te vinden in de verdedigingslinie van Excelsior.



Op slag van rust pakte Excelsior het initiatief weer over. Fredy schoot oog in oog met Mulder naast via de paal, maar had een penalty moeten hebben. Joost van Aken hinderde de Angolees door hem lichtjes aan zijn schouder te trekken. De centrale verdediger ontsnapte aan rood, maar verloor even later bij een corner voor Excelsior een kopduel van Mattheij: 2-0.



De hoop van SC Heerenveen om toch nog iets van de avond te maken werd meteen na rust de grond in geboord. Van Duinen mocht van drie tegenstanders ongehinderd rommelen in het strafschopgebied en afleggen op de instormende Milan Massop. De linksback schoot de bal vervolgens ongenadig hard tegen de touwen: 3-0.



Excelsior leunde in het vervolg van de wedstrijd op de hechte verdediging en zag hoe de gasten zonder enige overtuiging de wedstrijd uitspeelden. Koolwijk kreeg na een doorgeschoten vrije trap van Faik een uitgelezen kans op 4-0, maar kopte de bal over het lege doel. Tien minuten voor tijd moesten de Kralingers plotseling een tegentreffer slikken: de ingevallen Luciano Slagveer volleerde knap raak nadat Mattheij de bal in zijn richting had gekopt.



Tot een grootste comeback kwam het echter niet meer, mede doordat de verder onzichtbare Reza Ghoochannejhad naliet een aardige schotmogelijkheid te verzilveren. Het slotakkoord was voor Hasselbaink, die de 4-1 aantekende. De invaller sprintte vanaf eigen helft de gehele Friese verdediging voorbij, waarna hij oog in oog met Mulder bijzonder koelbloedig bleef.