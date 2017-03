Griezmann kopt Atlético Madrid in slotfase voorbij Granada

22:42 – Het bleef lang 0-0, maar uiteindelijk heeft Atlético Madrid toch drie punten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen laagvlieger Granada CF. De ploeg van trainer Diego Simeone won zaterdag met 0-1 in het Estadio Nuevo Los Cármenes.



Hoewel Atlético meer doelpogingen ondernam dan Granada bleef het lang 0-0 in Andalusië. De bezoekers uit Madrid stuitten meerdere malen op keeper Guillermo Ochoa. In de 84ste minuut hadden ze dan toch succes. Antoine Griezmann kopte na een kort genomen hoekschop raak uit een voorzet van Koke. Granada sloot af met tien man, omdat Mubarak Wakaso in de extra tijd zijn tweede gele kaart kreeg.



De behaalde drie punten brengen het totaal van Atlético Madrid op 52 stuks, waarmee het vierde staat in La Liga. De achterstand op nummer drie Sevilla FC, dat eerder op de dag 1-1 speelde tegen CD Leganes, bedraagt vijf punten. Atlético heeft vier punten meer dan nummer vijf Real Sociedad, maar dat team speelt zondag nog thuis tegen Athletic de Bilbao.