Stegeman: "Groot verschil met het niveau van vorige week"

11 maart 2017 – Heracles Almelo speelde vorige week op bezoek bij NEC (3-1 verlies) weinig klaar, maar herpakte zich zaterdag met een thuiszege op FC Utrecht. Door een late treffer van Thomas Bruns werd het 2-1 in het Polman Stadion.



"Dit was een groot verschil met het niveau van vorige week", aldus Heracles-coach John Stegeman bij de NOS. "Dat doen de spelers niet expres, maar we moeten ons wel realiseren wat we elke week kunnen brengen. Dat moet elke week weer beter worden om een resultaat te kunnen behalen. Daar schort het bij ons nog wel eens aan."



Stegeman vond FC Utrecht in de eerste helft wel de bovenliggende partij. "Na de rust hebben we dat omgezet en zijn we ook beter gaan voetballen", constateerde Stegeman. "Bram (keeper Bram Castro, red.) pakte een paar beste ballen. Zelf hebben we ook kansen gekregen om te scoren en dan is het heel mooi dat je uiteindelijk nog de 2-1 maakt. Dat geeft aan dat we door zijn blijven gaan."