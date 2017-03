Dost stelt doel: "Wil het seizoen als topscorer afsluiten"

10:44 – Sporting Lissabon won zaterdagavond met 1-4 van Tondela. Bas Dost was verantwoordelijk voor alle treffers van de bezoekers. Daarmee komt de spits op 22 doelpunten in evenzoveel wedstrijden voor de Portugezen. Hij hoopt het seizoen te kunnen afsluiten als topscorer van de competitie.



Dost had ook zijn vijfde treffer nog kunnen maken, maar in blessuretijd miste hij vanaf de strafschopstip. "Dit is een goed gevoel, maar die gemiste penalty blijft wel in mijn hoofd zitten", aldus de spits na afloop tegen O Jogo. "Daar blijf ik aan denken omdat ik weet dat het beter had gekund. Maar ik moet het vergeten. We hebben als ploeg een heel goede wedstrijd gespeeld en ik heb vier keer gescoord."



Dost heeft zes doelpunten meer gemaakt dan de nummer twee op de topscorerlijst, Tiquinho van FC Porto. "Je weet natuurlijk nooit wat andere jongens gaan doen, maar ik hoop het seizoen als topscorer af te sluiten. Op dit moment maak ik een goede kans om die titel te winnen", besloot hij.