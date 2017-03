De Jong: "Had eigenlijk nog een keer moeten scoren"

11:58 – Siem de Jong begon zaterdag bij PSV in de basis voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Hij betaalde het vertrouwen van Phillip Cocu terug door vanaf de strafschopstip het openingsdoelpunt voor de Eindhovenaren te maken.



Voor De Jong was het geen grote verassing dat hij in de basis begon. "Ook niet omdat Marco van Ginkel pas later in de week aansloot", legt hij uit aan FOX Sports. De middenvelder kreeg in de slotfase nog een flinke trap tegen zijn enkel te verwerken. "Ik ging gelukkig niet door mijn enkel, maar er zit wel een aardige kras op. Ik denk verder niet dat het heel ernstig is."



Zijn broer Luuk kreeg een gele kaart voor protesteren nadat hij vond dat de overtreding op Siem niet hard genoeg gestraft werd. "Ik denk dat als je het zag gebeuren, het er veel heftiger uitzag. Daar schrok hij waarschijnlijk van. Gelukkig viel het mee. Wel apart dat hij de kaart krijgt", aldus de oud-Ajacied, die blij was met het doelpunt van zijn broer. "Het was een belangrijke. Ik had er zelf eigenlijk ook nog een moeten maken. Nu is het te hopen dat Ajax of Feyenoord zondag punten laat liggen."