De Ligt: "Niet erg om te wisselen tussen de teams"

12:55 – Matthijs de Ligt heeft dit seizoen bij Ajax niet één vast team. De jonge verdediger speelde onder andere al in de Eredivisie, de Europa League, de Jupiler League en de UEFA Youth League. Zelf vindt hij het helemaal geen probleem om iedere week een ander schema te hebben.



In een interview met de NOS legt De Ligt uit hoe de besluiten worden genomen. "Ik hoor meestal een paar dagen van tevoren bij welk team ik moet spelen. Het verschilt echt per week. Er is niet echt een duidelijke afspraak gemaakt over waar ik speel. Ik speel in het team waar ze me het meest nodig hebben", aldus de verdediger. "Ik vind het niet vervelend. Ik kan er goed mee omgaan. Elk elftal heeft wel iets."



Van de aandacht rondom zijn persoon trekt hij zich niet al te veel aan. "Ik zie wel waar ik eindig, zo sta ik erin. De media zijn de ene keer positief, de andere keer negatief", zegt De Ligt, die er vooral met Justin Kluivert goed over kan praten. "Bij hem is het nog extremer. Helemaal in zijn beginperiode was het allemaal geweldig. En nu moet hij terug naar de A1 en het daar weer laten zien. Maar ik denk dat Justin en ik sterk genoeg zijn om het eerste te halen."