Feyenoord start met Vermeer en Kuyt in duel met AZ

13:34 – Feyenoord start zondag tegen AZ zoals verwacht met Kenneth Vermeer en Dirk Kuyt in de basis. Dit vanwege de blessures van doelman Brad Jones en Eljero Elia. Jens Toornstra neemt de plek van de aanvaller over waardoor Kuyt op het middenveld speelt.



Ten opzichte van het laatst gespeelde competitieduel tegen Sparta Rotterdam zijn er drie wijzingen bij Feyenoord. Naast het ontbreken van Brad en Elia speelt ook Miquel Nelom in plaats van de geblesseerde Terence Kongolo. Voor Vermeer betekent het zijn officiële rentree in het eerste elftal na lange afwezigheid vanwege een blessure. De doelman kwam vorig jaar op 8 mei voor het laatst in actie tijdens een duel in de Eredivsie.



Bij AZ kiest John van den Brom voor Mats Seuntjens, Stijn Wuytens en Wout Weghorst in de basis. Dat gaat ten koste van Ben Rienstra, Ilias Bel Hassani en Dabney Dos Santos, die tijdens het competitieduel met Excelsior (1-1) nog mochten starten.



Opstellingen

Feyenoord: Vermeer; Karsdorp, Botteghin, Vd Heijden, Nelom; El Ahmadi, Kuyt, Vilhena; Berghuis, Jørgensen en Toornstra

AZ: Krul; Svensson, Luckassen, Vlaar, Haps; Seuntjens, Van Overeem, Wuytens; Jahanbakhsh, Weghorst en Garcia.