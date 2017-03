Rangers slaat toe in slotfase en pakt punt in Old Firm

14:59 – Celtic heeft zondagmiddag de overwinning tegen Rangers FC laten glippen. In The Old Firm stond de thuisploeg lange tijd met 1-0 voor. Dankzij een treffer van de 38-jarige Clint Hill hielden beiden partijen een punt over aan de ontmoeting.



Celtic opende na 35 minuten de score op Celtic Park. De uitstekend spelende Stuart Armstrong zette zijn ploeg met een laag, goedgeplaatst schot op een 1-0 voorsprong. Beide ploegen waren gebrand op de winst en dat leidde af en toe tot felle duels. Lange tijd leek Celtic de volle buit te gaan pakken, maar vier minuten voor tijd kwam Rangers terug. Hill tekende voor de 1-1 en bezorgde zo zijn ploeg een punt.



Voor de stand op de ranglijst in het Schotse Premiership is het gelijkspel niet van belang. Celtic is na 28 wedstrijden de nummer één met maar liefst 80 punten. Op plaats twee volgt Aberdeen met 55 punten en Rangers verzamelde er tot nu toe 47.