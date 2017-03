Van Bronckhorst: "Dit geeft vertrouwen aan het team"

17:52 – Ondanks een aantal afwezigen herpakte Feyenoord zich zondag overtuigend van de nederlaag van vorige week bij stadgenoot Sparta. De Rotterdamse club won in de Kuip met 5-2 van AZ, vanzelfsprekend tot tevredenheid van coach Giovanni van Bronckhorst.



"Na een nederlaag zoals die van vorige week is het belangrijkste hoe je daarop reageert. In dat opzicht ben ik heel blij met de manier waarop we gespeeld hebben", aldus Van Bronckhorst op de clubwebsite. "Vanaf woensdag heb ik op de training al de drive en de wil gezien bij de spelers om de week goed af te sluiten en dat hebben ze uitstekend gedaan. Ik heb een aantal fantastische goals gezien. Na de 2-0 gaven we wat ruimte weg, maar in de tweede helft hebben we op de juiste moment gescoord. Dat heeft ons uiteindelijk de overwinning gebracht."



"We hebben nog acht wedstrijden te gaan. We zijn heel blij met deze punten, deze overwinning geeft vertrouwen aan het team", stelt Van Bronckhorst. "We zijn op de goede weg, maar blijven met beide benen op de grond. We moeten zorgen dat we er elke wedstrijd weer staan. Als we blijven winnen komt het goed. Wat dat betreft is de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen van volgende week nu het belangrijkst, dat wordt de volgende finale voor ons."