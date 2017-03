Barcelona lijdt vier dagen na Houdini-act dure nederlaag

18:06 – Vier dagen na de Houdini-act in de Champions League heeft FC Barcelona een dure nederlaag geleden in de Spaanse titelstrijd. De Catalaanse club ging zondag op bezoek bij Deportivo La Coruna met 2-1 onderuit, waardoor Real Madrid de koppositie later op de avond kan overnemen. De Koninklijke moet daarvoor de thuiswedstrijd tegen Real Betis Sevilla winnen.



Barcelona won woensdag de return tegen Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League met 6-1, nadat het drie weken eerder de heenwedstrijd in Parijs nog met 4-0 had verloren. De Catalanen scoorden voor eigen publiek drie keer in de slotfase en bereikten daarmee alsnog de laatste acht in het miljoenenbal.



Dat die prestatie energie kostte, bleek wel op visite bij Deportivo. De ploeg van trainer Luis Enrique, die het moest stellen zonder de geblesseerde Neymar, maakte in het Estadio Municipal de Riazor een vermoeide indruk. Deportivo wist daar wel raad mee en ging bij de pauze verdiend met 1-0 aan de leiding. Na een fout van Marc-André ter Stegen opende Joselu in de veertigste minuut de score. De Duitse keeper, die Jasper Cillessen opnieuw op de bank hield, liet bij een corner de bal los, waarna Joselu eenvoudig kon scoren.



In het tweede bedrijf had Barcelona aan één minuut voldoende om het evenwicht te herstellen. Luis Suárez schoot raak met een venijnig schot. De bezoekers drukten daarna echter niet door en een kwartier voor tijd nam Deportivo ten tweede male de leiding, wederom na een hoekschop. Ditmaal bleef Ter Stegen het antwoord schuldig op een kopbal van Álex Bergantiños. In het kwartier dat resteerde, kreeg Barça nog wel mogelijkheden voor de gelijkmaker. Gescoord aan de Spaanse kust werd er echter niet meer.



Barcelona is met zestig punten nog wel de koploper in La Liga, maar Real Madrid kan later op de avond passeren. De Madrilenen, die 59 punten verzamelden en nog twee duels tegoed hebben, beginnen om 20.45 uur aan de thuiswedstrijd tegen Real Betis Sevilla.