Verhaegh mist penalty tegen Schalke, HSV wint opnieuw

19:29 – Mede door een gemiste strafschop van Paul Verhaegh heeft FC Augsburg de uitwedstrijd tegen Schalke 04 zondag met 3-0 verloren. Hamburger SV pakte voor de tweede week op rij drie punten. Na de 1-0 thuiszege op Hertha BSC van afgelopen speelronde waren de noorderlingen ditmaal voor eigen publiek met 2-1 te sterk voor Borussia Mönchengladbach.



Verhaegh mocht in de 32ste minuut van het bezoek aan Schalke namens Augsburg aanleggen vanaf elf meter. De Nederlandse verdediger zag dat keeper Ralf Fährmann zijn inzet keerde. Op dat moment leidde Schalke al met 2-0, door twee treffers van Guido Burgstaller in het eerste half uur. Daniel Caligiuri legde in de 34ste minuut de eindscore vast op 3-0. Klaas-Jan Huntelaar bleef de hele wedstrijd op de bank bij Schalke.



Bobby Wood maakte met een doelpunt tien minuten voor tijd het verschil namens Hamburger SV in het thuisduel met Borussia Mönchengladbach (2-1). Andreas Christensen bracht de bezoekers in de 23ste minuut aan de leiding, voormalig FC Groningen-speler Filip Kostic maakte een klein kwartier later gelijk voor HSV.