ErediVisie: de Jørgensen-show en ongemakkelijk juichen

12:00 – Arnold Kruiswijk is de afgelopen tijd uitgegroeid tot een cultheld. De 32-jarige verdediger van Vitesse pakte eind januari het record van de meeste eredivisieminuten zonder doelpunt voor zijn eigen ploeg en maakte afgelopen weekend prompt zijn eerste goal ooit. Dat en meer in deze editie van ErediVisie, waarin we altijd een aantal opvallende zaken uit het eredivisieweekend bespreken.



Juichen, hoe moet dat eigenlijk?

Zo ongemakkelijk als een Lazio-fan in het vak van de harde kern van AS Roma zou voelen, zo juichte Arnold Kruiswijk afgelopen vrijdag toen hij de 3-0 voor Vitesse tegen Sparta (5-0 winst) aantekende met het hoofd. Alsof het zo moest zijn: de afgelopen tijd ging het veelvuldig over het droogterecord van de verdediger, die het voor elkaar kreeg om maar liefst 25.318 minuten lang geen doelpunt voor zijn eigen ploeg te maken. Nog geen anderhalve maand na het pakken van dit record knikte de 32-jarige Kruiswijk de bal prompt in het doel tegen Sparta, met zijn eerste doelpoging van het jaar. De Vitessenaar kon er wel om lachen dat het vlak na zijn record opeens lukte. "Ja, maar dat hadden we ook afgesproken, hè. Eerst dat record pakken en nu kunnen we het loslaten, allemaal", reageerde hij gevat bij Omroep Gelderland. Een prachtavond eindigde voor Kruiswijk met een publiekswissel. "Laat het dan ook maar een dagje om mij draaien, daarna moet het ook weer stoppen", aldus de bescheiden verdediger, die niet al te graag in de spotlights staat.



De grote Jørgensen-show

Nicolai Jørgensen is dit seizoen de man waar het om draait in de Eredivisie. De spits van Feyenoord maakte er zondag in de thuiswedstrijd tegen AZ (5-2 winst) een show van. Hij maakte drie keurige spitsengoals en leverde ook nog eens twee assists tegen de Alkmaarders. De Deense international treedt op twee fronten in de voetsporen van zijn ploeggenoot Dirk Kuyt. De aanvoerder was niet alleen de laatste Feyenoorder die voor het laatst betrokken was bij vijf doelpunten in één wedstrijd, maar was ook de laatste Feyenoorder die in een seizoen in de dubbele cijfers wist te eindigen op het vlak van doelpunten en assists. Beide statistieken wist Kuyt in het seizoen 2005/2006 te bewerkstelligen. Dankzij de eerste hattrick in zijn carrière is Jørgensen voor het eerst achttien keer trefzeker in één competitie. Vorig jaar maakte hij er vijftien voor FC Kopenhagen. Jørgensen leidt in de Eredivisie het doelpunten- en assistenklassement, maar moet die status in het laatste lijstje wel delen met Hakim Ziyech.



Noordelijke ellende

In het noorden van het land zijn er twee clubs aan het dolen. FC Groningen en sc Heerenveen zijn beiden clubs met genoeg ambities en financiële middelen, maar de zoete smaak van een overwinning wordt niet vaak meer geproefd door de provincieclubs. Groningen pakte vorige week weliswaar een puntje tegen Ajax (1-1), maar wacht al acht speelronden op een driepunter. Bovendien houdt het spel van de ploeg van coach Ernest Faber bepaald niet over: het mag wel wat spectaculairder. Tijdens de 3-1 nederlaag bij Roda JC liepen de frustraties hoog op, wat gestalte kreeg in de zevende rode kaart van het seizoen. Bryan Linssen trapte na en mocht daardoor inrukken. De zeven rode prenten van Groningen zijn er ten minste drie meer dan elke andere eredivisieclub. Heerenveen snoepte op haar beurt slechts één keer drie punten in negen optredens. De Friezen kenden een uitstekende eerste seizoenshelft, maar een 4-1 zeperd bij Excelsior gaf nog maar eens aan dat het momenteel zeer te wensen overlaat bij het team van Jurgen Streppel. En dan komt Feyenoord komende zondag ook nog op bezoek.



Opkrabbelende degradatiekandidaten

Waar Heerenveen en Groningen een negatieve draaikolk terecht zijn gekomen, hebben ADO Den Haag en Excelsior juist het licht aan de het einde van de tunnel gezien. ADO won met 1-0 van NEC, dat tevergeefs 25 keer richting het Haagse doel schoot, en zette zo haar eerste zege sinds de kerst neer. Matchwinnaar was Mike Havenaar, die een tijdje geleden nog heel ziek op bed lag. De emoties van de scorende Japanner, die met gebalde vuisten op zijn knieën lag, waren dan ook prachtig om te zien. Wie ook op zijn knieën lag, was Excelsior-speler Hicham Faik. Niet om te juichen, maar om zijn afgebroken tand te zoeken na het met 4-1 gewonnen thuisduel met Heerenveen. Na de eerste zege in dertien wedstrijden was de middenvelder in het strafschopgebied aan het zoeken naar zijn tand, die hij verloren had na een botsing met Jurgen Mattheij. "Het liefst houd ik mijn echte tanden, maar ik heb hem helaas niet meer kunnen vinden. Hopelijk kan ik zondag bij de tandarts terecht", sprak Faik na afloop met een gehavend gebit bij FOX Sports.





Wat is dit nou?

Tot slot maken we ook nog even een uitstapje naar de Jupiler League, waar scheidsrechter Ed Janssen vriend en vijand verbaasde met een bijzondere actie. Tijdens NAC Breda-Telstar vond hij het namelijk nodig om na 42 minuten al voor de rust te fluiten...