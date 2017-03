Sissoko vertrekt na 23 dagen al bij Italiaanse werkgever

18:20 – Het dienstverband van Mohamed Sissoko bij het Italiaanse Ternana is op zijn zachts gezegd geen succes gebleken. De middenvelder uit Mali heeft het bij de Serie B-club namelijk nog geen maand weten vol te houden.



Ternana maakte zondagavond wereldkundig dat het contract van de routinier in goed overleg is verscheurd. Dat is 23 dagen nadat hij werd gepresenteerd. Naar verluidt heeft de ontbinding te maken met werkweigering. Afgelopen weekend had de 32-jarige Malinees namelijk geen zin om op de bank plaats te nemen. Door zijn afscheid bij Ternana geniet hij nu weer van een transfervrije status.



Sissoko speelde in zijn loopbaan onder meer voor Valencia, Liverpool, Juventus en Paris-Saint Germain.