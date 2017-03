Neres draaft ook tegen FC Volendam op bij Jong Ajax

19:20 – Voor de tweede keer op rij is David Neres basisklant in een Jupiler League-wedstrijd van Jong Ajax. De Braziliaanse topaankoop kwam vrijdag al in actie tegen De Graafschap en begint maandagavond ook tegen FC Volendam in de basis bij de Amsterdammers.



Neres werd in de winter door Ajax gekocht van São Paulo, maar van een doorbraak in Amsterdam is vooralsnog geen sprake voor de Braziliaan. Zondag kwam hij tegen FC Twente niet binnen de lijnen en nu mag hij dus zijn kunsten laten zien tegen Volendam. Jong Ajax treedt sowieso met meerdere bekende naam aan, aangezien ook onder meer Mateo Cassierra en Justin Kluivert starten.



Bij Jong PSV, dat om 20.00 uur speelt tegen stadgenoot FC Eindhoven, verschijnt Jurgen Locadia aan de aftrap. Ook Oleksandr Zinchenko maakt deel uit van de basisploeg in de Lichtstadderby.



Opstelling Jong Ajax: Alblas; Zeefuik, Mazraoui, Bergsma, Dankerlui; Eiting, Nouri, De Jong; Neres, Cassierra, Kluivert.

Opstelling Jong PSV: Jurjus, Van Vlerken, Van Bruggen, Koch, Alberto; Rigo, Gudmundsson, Paal, Lammers, Zinchenko, Locadia.