Allegri wil ronde verder komen: "Geen vuurwerk nodig"

21:06 – Door de 0-2 zege in Portugal zit Juventus al op rozen in het tweeluik met FC Porto, maar trainer Massimiliano Allegri is er nog niet gerust op. De coach van de koploper van Italië wil dinsdagavond met zijn team maar één ding bewerkstelligen en dat is plaatsing voor de volgende ronde van de Champions League.



"Er zijn veel risico's, omdat je een voetbalwedstrijd niet kunt voorspellen. Porto zal het gevoel hebben dat ze morgen een geweldige wedstrijd moeten spelen en bovendien hebben ze ervaring met het goedmaken van een achterstand", sprak Allegri op zijn perspraatje. "Porto is een team dat ervaring heeft met grote wedstrijd en ze weten hoe ze hun kansen moeten pakken."



"Wij moeten morgen niet denken aan onze 0-2 voorsprong, maar alleen aan deze wedstrijd. Er is van onze kant geen vuurwerk nodig, het enige wat wij moeten doen is ons kwalificeren voor de volgende ronde."