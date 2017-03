Chelsea knikkert United uit FA Cup na heerlijk gevecht

22:39 – Het weekend is achter de rug, maar op de maandagavond zijn de voetballiefhebbers nog getrakteerd op een fraai voetbalgevecht. In de kwartfinale van de FA Cup maakten Chelsea en Manchester United er een prachtig spektakel van, waarin het team van Antonio Conte als winnaar uit de bus kwam: 1-0. De enige treffer werd gescoord door de weergaloze N'Golo Kanté.



José Mourinho werd eerder dit seizoen bij zijn rentree op Stamford Bridge volledig afgeschminkt door zijn voormalig liefde en dat wilde hij niet weer laten gebeuren. Een opsteker voor de coach was dat Marcus Rashford aan het duel kon beginnen. Verwacht werd dat de coach voor het duel namelijk niet één echte spits tot zijn beschikking had, maar Rashford wilde ondanks een lichte kwetsuur het risico nemen.



Dat pakte niet verkeerd uit, want United begon op bezoek bij de koploper niet onaardig aan de wedstrijd. Henrikh Mkhitaryan was de eerste die een grote kans kreeg, maar hij kon niet afdrukken. Daarna was het woord aan David De Gea. De Spaanse goalie liet zijn kwaliteiten weer eens zien door geweldig keeperswerk te verzorgen. Hij keerde eerst een inzet van uitblinker Eden Hazard en had vervolgens ook een geweldig antwoord op een poging van Gary Cahill in huis. Het was aan hem te danken dat het daardoor in de eerste helft 0-0 bleef.



Het kwartfinaleduel was voor de neutrale toeschouwer een genot om te kijken, door de intensiteit en de power waarmee beide teams speelden. Het vuur wat op het veld te zien was, sloeg ook over naar de dugout. In de eerste helft kregen Antonio Conte en José Mourinho het namelijk met elkaar aan de stok. Dat was eerder dit seizoen tijdens het competitietreffen ook al gebeurd op Stamford Bridge. Beide partijen kwamen fel voor de dag, maar in de ogen van de arbiter ging Ander Herrera iets te ver. Hij werd in de 35ste minuut met een tweede gele kaart naar de kleedkamer gestuurd. Gezegd moet worden dat de straf van Michel Oliver aan de zware kant was en eigenlijk niet in het wedstrijdbeeld paste.



In de eerste helft vielen er dus geen goals, maar de pauze konden de handen van de fans van Chelsea wel de lucht in. N'Golo Kanté, die samen met Hazard de kar weer trok bij Chelsea, vuurde met een lage knal in de 51ste minuut raak. Op deze inzet had De Gea dus geen verweer. Het was de tweede goal van het seizoen voor de Franse middenvelder, die opvallend genoeg in het competitieduel met United zijn eerste treffer voor Chelsea had gemaakt.



In de slotfase probeerde het tiental van United nog wel de gelijkmaker te scoren, onder meer Paul Pogba kwam met een schot in de buurt van de 1-1, maar Chelsea hield stand. Daardoor gaat de koploper van de Premier League door naar de halve finales van de FA Cup, waarin het Tottenham Hotspur zal treffen.