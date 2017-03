Benfica maakt geen fout en komt aan kop in Portugal

13 maart 2017 – Benfica heeft de leiding in de Portugese competitie weer overgenomen van FC Porto. De ploeg won maandagavond met speels gemak van Belenenses (4-0) en gaat daardoor aan de leiding in de competitie.



Veel moeite had Benfica niet met de nummer tien van het klassement. Bij rust stond het thuisteam door een goal van Hugo Almeida met 1-0 voor, maar na de pauze ging het snel. Kostas Mitroglou maakte met een absolute wereldgoal de tweede van de avond, vervolgens deelden ook Eduardo Salvio en Jonas in de feestvreugde.



Spanje

In de Spaanse competitie speelden hekkensluiter Osasuna en middenmoter Eibar vanavond overigens met 1-1 gelijk.