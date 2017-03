Steijn na nieuwe driepunter: "VVV aanwinst voor Eredivisie"

13 maart 2017 – Het is niet de vraag of, maar wanneer VVV-Venlo de titel in de Jupiler League gaat grijpen. Maandagavond bleek de Limburgse klassementsaanvoerder ook een maatje te groot voor FC Den Bosch (0-2) en na afloop was Maurice Steijn een tevreden trainer.



Dat de titel lonkt, weet de oefenmeester als geen ander. Hij proeft dat het Nederlandse voetbalpubliek VVV de titel ook gunt. "Volgens mij is de gunfactor richting de club heel groot, dat dat is hartstikke mooi", zegt hij tegen FOX Sports. "Dat heeft volgens mij te maken met het feit dat VVV een hele warme club is, dat we een fijne manier van spelen hebben en veel doelpunten maken. Het feit dat we altijd voor de winst spelen, geeft ons veel sympathie in Nederland. VVV is zeker een aanwinst voor de Eredivisie."



Steijn beseft dat de spanning in de top van de Eredivisie momenteel groot is, terwijl in de Jupiler League al geruime tijd de macht bij VVV ligt. "Ik vind het prima dat het bovenin de Eredivisie spannend is, maar voor mij hoeft die spanning niet zo", lacht de coach.