Monsterzege voor Cambuur: "Een knotsgekke avond"

13 maart 2017 – De nare smaak van de 0-1 thuisnederlaag tegen FC Den Bosch werd maandagavond door SC Cambuur vakkundig weggespoeld tegen FC Oss. In een spectaculair duel liep de ploeg uit Leeuwarden na een 2-2 ruststand uit naar een 2-7 zege. Oefenmeester Sipke Hulshoff spreekt van een 'knotsgekke avond'.



"Het was een knotsgekke avond", reageert trainer Sipke Hulshoff tegenover Omrop Fryslan. "Als je het verloop van de wedstrijd zag en dan vooral de eerste helft, dan zou je niet denken dat we met 7-2 zouden winnen. De eerste helft liep helemaal niet goed, maar in de rust hebben we dat omgezet en daarna was het eenrichtingsverkeer."

Bij Cambuur kreeg Stefano Lilipaly de kans in de basis en die greep hij met beide handen aan. De middenvelder scoorde twee keer en noteerde drie assists. "We hebben het als team gewoon goed gedaan", zegt hij bescheiden. "Ik kon vandaag belangrijk zijn voor het team en dat ben ik graag. Dat is alleen maar mooi."



Sander van de Streek had met drie treffers eveneens een grote inbreng in de zege. "Het waren goed uitgespeelde doelpunten. Goed dat Stefano ze twee keer panklaar voor me legde en ik ze in één keer kon inschieten", aldus de middenvelder, die eerder dit seizoen in de thuiswedstrijd ook drie keer scoorde tegen Oss.