Mourinho: "Tot dan blijf ik nummer één van Chelsea"

José Mourinho keerde maandagavond weer voor even terug op Stamford Bridge, de plek waar hij verspreid over twee periodes werkzaam was als manager. De Portugees ging met Manchester United met 1-0 ten onder na een rode kaart van Ander Herrera in de eerste helft en een doelpunt van N'Golo Kanté in het tweede bedrijf. Na afloop van de FA Cup-kwartfinale deed Mourinho weer eens van zich spreken.



Mourinho werd op Stamford Bridge geconfronteerd met hoon. Hij kreeg het aan de stuk met de huidige Chelsea-manager Antonio Conte, na een overtreding van Antonio Valencia bij Marcos Alonso. De Chelsea-fans joelden Mourinho toen uit. "Ze mogen roepen wat ze willen", zegt Mourinho tegen Sky Sports over het publiek van Chelsea. "Ik ben een professional en verdedig mijn club. En bovendien: tot er een manager komt die vier Premier League-titels met Chelsea wint, ben ik hun nummer één. Als iemand vier keer kampioen wordt, dan word ik de nummer twee. Maar tot het zover is, is Judas de nummer één", grinnikt Mouirnho.



De Portugese manager van Man United is wel tevreden over de wijze waarop hij omging met het incident met Conte. "Ik had mijn emoties en reacties wel onder controle. Dat is mooi, omdat ik daardoor bij de volgende wedstrijd gewoon op de bank kan plaatsnemen. Mijn spelers hebben me nodig en het is goed om kort op te zitten", aldus Mourinho.



Ondanks de 1-0 nederlaag is Mourinho blij met het optreden van Man United. "Ik ben trots op mijn spelers, na de 1-1 tegen Rostov van donderdag."