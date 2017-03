Sampaoli: "Het is een historische mogelijkheid voor ons"

12:18 – Na drie jaar op een rij de Europa League te hebben gewonnen, kan Sevilla dit jaar de titel niet verdedigen. De Spaanse ploeg zal dat echter niet erg vinden, want ze zijn nog volop in de race voor de Champions League. Na een 2-1 thuisoverwinning op Leicester City is het vertrouwen in een unieke prestatie groot.



"Het zou voor mij een prachtig verjaardagscadeau zijn mochten we ons bij de beste acht scharen", vertelt de maandag 57 geworden Jorge Sampaoli op de persconferentie. "Het is een historische mogelijkheid voor ons allemaal. Ik hoop dat we onszelf belonen."



De Argentijn benadrukt dat Sevilla de opdracht in Leicester niet mag onderschatten. "Het Leicester dat we in Sanchez Pizjuan troffen, is een ander dan dat er straks tegenover ons zal staan. Ze hebben tegen Liverpool en Hull City in eigen huis waar laten zien waarom ze vorig jaar de Premier League hebben gewonnen."