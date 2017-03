Bosz wil meer zien van vleugelspelers Younes en Traoré

16:54 – Amin Younes maakte afgelopen zondag tegen FC Twente pas zijn tweede treffer van het seizoen voor Ajax. Bertrand Traoré kwam tot zes doelpunten, maar is in Amsterdam ook nog geen onomstreden kracht. Peter Bosz wil dan ook meer zien van zijn vleugelspelers.



Bosz vindt Younes een belangrijke speler, maar wil wel meer rendement zien. "Met zijn acties is hij in veel wedstrijden belangrijk, maar het rendement moet omhoog. Tegen Twente was hij belangrijk met een doelpunt en een assist. Dat is wat je mag verwachten van spelers die bij Ajax op de vleugels spelen", aldus Bosz tegenover Ajax TV.



Dat het dit seizoen nog niet zo loopt met de vleugelspelers kan worden verklaard volgens Bosz. "Iedere tegenstander probeert zich aan te passen aan Ajax. Dat zie je bijvoorbeeld bij Lasse Schöne. Hij krijgt nu een mannetje op zich om te voorkomen dat hij het spel kan maken. Dat geldt natuurlijk ook voor de vleugelspelers", legt de trainer uit. Desondanks verwacht hij meer van Younes en Traoré. "Een vleugelspits moet er eigenlijk minimaal tien maken als vaste basiskracht."