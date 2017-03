Buffon hoopt Leicester City te ontlopen in de CL-loting

23:08 – Gianluigi Buffon bereikte dinsdagavond de kwartfinale van de Champions League met Juventus door FC Porto met 1-0 te verslaan. Op vrijdag 17 maart staat de loting op het programma en de Italiaanse doelman heeft een duidelijke voorkeur. Hij hoopt Leicester City zo lang mogelijk te ontlopen.



Paulo Dybala zorgde vanaf elf meter voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Buffon was na afloop tevreden. "We zijn de afgelopen jaren sterk verbeterd. We hebben meer zelfvertrouwen gekregen en dat was het doel toen we vijf jaar geleden deze weg insloegen. Juventus moet elk jaar in de top acht van de Champions League eindigen. Als dat steeds lukt, moet je uiteindelijk ook een keer winnen", stelt de doelman in gesprek met Mediaset Premium.



Buffon liet ook weten wat zijn voorkeur was voor de loting van aanstaande vrijdag. "Ik wil Leicester City vermijden. Ze spelen met veel enthousiasme en passie, maar ze hebben ook de wapens om een team dat het initiatief neemt af te straffen", legt hij uit.