"Qua spanning zijn play-offs in Eredivisie niet zaligmakend"

7:59 – In Nederland is momenteel een flinke discussie bezig over de opzet van de Eredivisie. Er zijn drie modellen waaruit de clubs kunnen kiezen in juli en dat houdt de gemoederen flink bezig. Een van de opties is een Belgisch model, waarbij de top-zes na het reguliere seizoen een kampioensronde speelt. Het lijkt zijn vruchten af te werpen, maar Ruud Vormer vraagt zich af of de groei van het Belgische voetbal door het play-offsysteem komt.



Vormer, middenvelder van Club Brugge, vraagt zich in het Algemeen Dagblad af of het Belgische systeem wel bij Nederland zal passen. "Die tien topduels die er nu aan zitten te komen, zijn natuurlijk fantastisch. Als speler geniet je volop van die wedstrijden, net als het publiek dat massaal naar de stadions komt. Maar om nu te zeggen dat het voor de eredivisie zaligmakend is als daar ook play-offs worden ingevoerd? Qua spanning in elk geval niet. Volgens mij is de Eredivisie nu spannender dan ooit, met die titelstrijd tussen Feyenoord en Ajax", aldus Vormer.



"Los van het feit dat ik vind dat de club met de meeste punten in een competitie de terechte kampioen is en niet de nummer zes die dat ook zou kunnen worden, hoor je bij Belgische clubs toch ook wel sceptische geluiden over die eerste dertig 'gewone' duels. Dat ze er te weinig toe doen bijvoorbeeld. Die gedachtegang kom je nog weleens tegen. Dat het seizoen wel een heel lange aanloop heeft voordat het écht spannend wordt, dat je als speler wel erg lang moet wachten voordat je tot het uiterste moet gaan", legt Vormer uit. Bovendien krijg je ook te maken met een mindere belangrijkere tweede play-offronde. "En dat merk je ook aan de belangstelling. Bij die duels zitten de stadions lang niet altijd vol."



Anderlecht-verdediger Bram Nuytinck kan zich, ook in het AD, vinden in de lezing van Vormer. "Het gaat me te ver om te stellen dat de invoering van de play-offs de aanleiding is van de goede prestaties van Belgische clubs in Europa. Volgens mij speelt Ajax ook nog steeds in de Europa League en heeft AZ overwinterd. En dat het nationale elftal van België het nu zo aardig doet, is in mijn ogen vooral een gevolg van de goede opleiding en de uitstekende lichting die er is."