Solbakken: "Ajax is dit seizoen heel goed bezig in Europa"

22:06 – Stale Solbakken, de trainer van FC Kopenhagen, verwacht donderdag een spannende strijd tegen Ajax. Beide teams staan in de Amsterdam ArenA voor de tweede keer tegenover elkaar in de achtste finales van de Europa League. De eerste wedstrijd, in Denemarken, mondde vorige week uit in een 2-1 zege voor Kopenhagen.



"Dit zijn twee ploegen die veel respect voor elkaar hebben", aldus Solbakken op de clubwebsite. "Ajax is dit seizoen in Europa heel goed bezig. Ze haalden het niveau van veel goede teams. Niettemin denk ik dat wij een kans hebben, al zal het duel morgen pas laat beslist worden."



Solbakken houdt zelfs al rekening met een strafschoppenserie. "We zouden op 0-0 kunnen spelen, maar zo denken we niet", stelt de oefenmeester. "We denken dat we moeten scoren, iets dat we in onze eerdere uitwedstrijden ook hebben gedaan. Het zou op strafschoppen kunnen aankomen. Daar hebben we ons al op voorbereid. De vijf namen hiervoor heb ik al in mijn hoofd, al hangt dat natuurlijk ook af van wie er dan nog op het veld staan."



Kopenhagen won vorige week met 2-1 van Ajax, al zag Solbakken wel verbeterpunten in dat duel. "Ik heb die wedstrijd drie of vier keer teruggekeken. Er waren momenten dat wij met en zonder bal heel goed waren, maar er waren ook momenten dat zij beter waren dan wij en dat wij wat werden teruggedrongen. We stonden goed in positie, maar ons tempo lag te laag. Dat moeten we morgen beter doen."