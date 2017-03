Atlético door na leuke wedstrijd tegen Bayer Leverkusen

22:37 – Atlético Madrid heeft het tweeluik tegen Bayer Leverkusen winnend weten af te sluiten. De Spaanse topploeg boekte een knappe 2-4 overwinning in Duitsland, en heeft in eigen huis de overwinning over de streep getrokken. Leverkusen kwam een stuk sterker voor de dag dan in de vorige ontmoeting, maar het goede spel legde geen windeieren. Deze wedstrijd was het bewijs dat een mooie pot geen doelpunten nodig heeft, want na 90 enerverende minuten stond er nog steeds 0-0 op het scorebord.



Atlético begon met een lekkere tussenstand aan de wedstrijd: met een marge van twee goals en met vier gescoorde uitdoelpunten op zak stonden de Spanjaarden al met één been in de kwartfinale. Leverkusen begon op haar beurt aan de wedstrijd met het gevoel dat het niets te verliezen had. Dit leidde tot een mooie openingsfase waarin het spel zich snel verplaatste over het veld. Kevin Volland was de eerste die een schot loste, maar de bal vloog langs de verkeerde kant van de paal.



Vervolgens kon Ángel Correa na een ingooi bijna de score openen voor Atlético, maar zijn schot werd nog maar net geblokt. Leverkusen had hierna een snelle tegenstoot in huis, maar ook die aanval kon nog net gestuit worden. Bayer bleef fel drukzetten en daardoor had Atlético het moeilijk. De Duitsers waren ook in balbezit niet onaardig, al ontbrak het aan grote kansen. Atlético creëerde wel goede schotmogelijkheden, maar keeper Bernd Leno redde knap op schoten van Correa en Koke.



Ondanks prima spel lukte het de bezoekers dus niet om tot scoren te komen, en omdat Atlético ook geen goal had gemaakt gingen de ploegen met een 0-0 tussenstand pauzeren. Na de rust kon Antoine Griezmann, die in de eerste helft onzichtbaar was, direct bijna de score openen: uit de kluts kreeg de Fransoos zomaar de bal voor de voeten, maar zijn schot miste richting. Na een snelle aanval lukte het Kevin Volland hierna net niet om Chicarito te bereiken.



Aan de andere kant lukte het Correa na een prachtige actie niet om doel te treffen, het leer rolde naast. Het spel bleef dus op en neer golven, en ondanks dat de winnaar wel bekend leek was het een vermakelijke pot. Griezmann probeerde vervolgens met een stift om Leno te verschalken, maar ook deze poging trof geen doel. Vervolgens was het weer de beurt aan Leverkusen, maar omdat Volland de bal net niet lekker meenam kon zijn schot geblokt worden.



In de 68e minuut leek Leverkusen dan eindelijk onderweg naar de voorsprong, toen Julian Brandt kon opstomen. Jan Oblak had echter in een tijdspanne van luttele seconden drie fabelachtige reddingen achter elkaar in huis, en vervolgens schoot Chicarito de bal naast. Toen Griezmann een minuut later over schoot en Oblak daarna opnieuw keerde op een hard schot leek het erop dat deze wedstrijd geen goals meer zou kennen.



Omdat Oblak nog een aantal lekkere reddingen in huis had bleef het bij 0-0. Het publiek was ondanks het tekort aan doelpunten voldoende vermaakt. Leverkusen heeft zich knap staande gehouden en sloeg bepaald geen modderfiguur. Atlético had echter genoeg aan de overwinning in Duitsland, en mag zich opmaken voor de kwartfinales van de Champions League. In het vervolg van de Champions League zal Atlético, op volle oorlogssterkte, zeker een gevaarlijke outsider zijn.