Monaco bij laatste acht na stunt tegen Manchester City

22:41 – AS Monaco heeft vanavond voor een grote verassing gezorgd in de Champions League. De Monegasken versloegen tegenstander Manchester City knap met 3-1 en deden daarmee de verliespartij tijdens de heenwedstrijd (5-3) teniet. Frans toptalent Kylian Mbappé verzorgde de 1-0, terwijl middenvelder Tiemoué Bakayoko zijn ploeg met de winnende 3-1 naar de kwartfinales kopte.



City werd in de eerste helft op alle fronten overklast door de thuisploeg, die al na acht minuten de openingstreffer forceerde. Aanvaller Kylian Mbappé was attent bij de eerste paal en werkte een lage voorzet van dichtbij binnen. Even eerder was hij ook al gevaarlijk in een een-op-een situatie met Caballero, maar toen eindige zijn inzet nog op de vuisten van de doelman.



Het toptalent Mbappé pakt daarmee een Frans record af van Karim Benzema, als jongste Franse maker van twee Champions League-doelpunten.



Monaco maakt het City keer op keer lastig met agressief spel en veelvoudige combinaties in de kleine ruimte. Nog voor rust leidde dit tot de 2-0. Een mooie aanval op links kwam terecht bij de opstormende linksback Benjamin Mendy. De linksachter trok de bal strak voor, waarna middenvelder Fabinho de bal beheerst onder City-doelman Caballero schoof.



Manchester City deed er in de tweede helft alles aan om het tij te keren. Sergio Aguero kreeg enkele grote kansen op een tegentreffer. Waar de spits in de heenwedstrijd als uitblinker nog tweemaal trefzeker was, faalde hij ditmaal in de afronding. Zijn grootste kans was een een-op-een situatie met Danijel Subašić, maar de aanvaller kreeg de bal er van dichtbij niet in.



Leroy Sané kwam wel op het scorebord namens City, door een afgeslagen schot van Raheem Sterling in de rebound binnen te werken. Zijn treffer werd echter al snel onschadelijk gemaakt door de 3-1 van Monaco. Middenvelder Tiemoué Bakayoko knikte met het hoofd een vrije trap binnen, buiten bereik van Caballero. Zijn winnende treffer deed het Stade Louis II een laatste keer opveren.



Op vrijdag 17 maart zal bekend worden tegen wie AS Monaco het opneemt in de volgende ronde. Op die dag vindt de loting van de kwartfinales plaats.