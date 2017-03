Nasri hekelt Vardy na confrontatie: "Hij is een valsspeler"

8:12 – Samir Nasri werd dinsdagavond in het Champions League-duel tussen Leicester City en Sevilla van het veld gestuurd na een confrontatie met Jamie Vardy. De twee kregen het aan de stok waarna de scheidsrechter besloot beiden een gele kaart te geven. Voor de Sevilla-middenvelder was het zijn tweede.



In gesprek met Sky Sports haalt Nasri uit naar Vardy. "Hij is een valsspeler. Leicester stond al op voorsprong. Speel dan ook als een man. Een speler van internationale allure heeft zulke dingen niet nodig. Hij moet op zijn imago letten", doelt de Fransman op het feit dat Vardy de confrontatie zocht. "Hij heeft het heel goed gedaan. Hopelijk is hij een beetje trots op zichzelf. Ik dacht dat Engelse spelers harder waren dan dit", voegt hij cynisch toe.



Na afloop moest Nasri zich inhouden om geen verhaal te gaan halen bij de Engelsman. "Als ik zou vertellen wat ik werkelijk van hem vind, dan kun je dat niet opschrijven. Ik zou nu heel graag een woordje met hem wisselen, maar er zijn te veel media en beveiligers aanwezig. Ik heb geen zin om lang geschorst te worden", aldus de middenvelder.