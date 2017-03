Karanka na ruim drie jaar ontslagen bij Middlesbrough

12:00 – Aitor Karanka is niet langer de manager van Middlesbrough. Dat maakt de club van Marten de Roon donderdag bekend via de officiële website. Middlesbrough is momenteel de nummer negentien in de Premier League en moet vechten tegen degradatie.



Middlesbrough verloor de laatste drie competitiewedstrijden op rij en dat bleek de druppel. Op de website schrijft de club dat het voor alle partijen de beste oplossing is dat Karanka niet langer aan het roer staat. Zijn taken worden per direct overgenomen door assistent-trainer Steve Agnew.



Karanka was sinds november 2013 manager bij Middlesbrough. Op de clubwebsite bedankt hij de spelers, fans en technische staf. "Deze club zal voor mij altijd een speciaal plekje houden. Ik wens iedereen in dienst van Middlesbrough dan ook het allerbeste voor de toekomst."