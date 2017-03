Zlatan sluit toekomst bij Napoli niet uit: "Je weet het nooit"

12:46 – Zlatan Ibrahimovic sluit niet uit dat hij opnieuw in de Serie A gaat spelen. De aanvaller van Manchester United werd al eerder in verband gebracht met een transfer naar SSC Napoli. Tegenover FOX Sports Italia laat hij weten die optie open te houden.



Volgens zaakwaarnemer Mino Raiola wil Zlatan zijn loopbaan graag afsluiten in Napels. De Zweedse steraanvaller ontkent dat niet. "Napoli? Je weet maar nooit", zegt hij tegen de Italiaanse tv-zender. Een transfer naar Napoli betekent voor Ibrahimovic een terugkeer naar de Serie A, waar hij al voor Juventus en Internazionale en AC Milan uitkwam.



Een andere optie voor de aanvaller is om bij te tekenen bij Manchester United. "Ik ben gelukkig hier en we zien wel wat er na dit seizoen gaat gebeuren. Ik heb voor één jaar getekend met de optie voor nog een seizoen. Ik heb niet heel veel voetbaljaren meer voor me, maar zolang ik speel wil ik er plezier aan beleven en het verschil kunnen maken", stelt hij.