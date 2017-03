Zidane wil Leicester ontlopen: "Doen steeds het ondenkbare"

14:23 – Zinedine Zidane hoopt niet dat vrijdag tijdens de loting voor de kwartfinales in de Champions League Leicester City uit de koker komt rollen. Op papier is de huidige nummer vijftien van de Premier League misschien de makkelijkste opponent, maar de trainer van Real Madrid denkt daar anders over.



Volgens Zidane is Leicester City een ploeg die blijft bereiken wat eigenlijk ondenkbaar is. "Veel mensen dachten dat ze hun voorsprong in de Premier League toch niet vast gingen houden. Net als dat er verwacht werd dat ze de nederlaag tegen Sevilla in de Champions League niet meer goed gingen maken. Maar dat deden ze wel", aldus de Real-trainer in gesprek met Sky Sports.



Daarnaast heeft Leicester nog een ander voordeel, zo ziet Zidane. Namelijk dat de ploeg als enige zonder druk kan spelen in de kwartfinales. "Tegen wie ze ook loten, ze zullen niet de favoriet zijn. Zij kennen geen druk en het andere team juist wel, daardoor is alles mogelijk. Ze hebben heel goede individuele spelers, maar kunnen ook met passie voetballen. Dat maakt ze lastig te bespelen", analyseert de Fransman.