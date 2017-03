AS Roma heeft niets aan goal Strootman, ManU wel door

23:03 – Ondanks een doelpunt van Kevin Strootman en een 2-1 overwinning in de return is AS Roma uitgeschakeld in de Europa League. Dit omdat vorige week in Frankrijk de eerste ontmoeting met Olympique Lyon in de achtste finales met 4-2 werd verloren. Manchester United schaarde zich wel bij de laatste acht van het tweede clubtoernooi van Europa.



In de zestiende minuut van het treffen in Rome bouwde Lyon haar voorsprong over twee duels verder uit. Mouctar Diakhaby bracht de bezoekers, bij wie Memphis Depay niet speelgerechtigd was omdat hij eerder deze Europa League al voor Manchester United uitkwam, op voorsprong. De Fransman kopte raak uit een vrije trap van Mathieu Valbuena op de rechterflank.



Een minuut later kreeg AS Roma ook een vrije trap, maar dan op de linkerflank. Daniele De Rossi bracht de bal het penaltygebied binnen en Kevin Strootman tikte het leder bij de tweede paal binnen. AS Roma trok daarna het initiatief naar zich toe en wist ook nog te scoren. Door een eigen goal van Lucas Tousart in de zestigste minuut - hij werkte een voorzet van Stephan El Shaarawy in eigen doel - werd het 2-1. Dat was voor de Italianen niet voldoende om een vervolg te geven aan hun Europese avontuur.



Na het 1-1 gelijkspel van vorige week in Rusland had Manchester United op Old Trafford aan een 1-0 zege voldoende om FC Rostov uit te schakelen. Het doelpunt viel in de tweede helft, nadat de Engelse club in de eerste 45 minuten via Zlatan Ibrahimovic twee keer de paal had geraakt. De Zweedse sterspeler stond met een hakbal aan de basis van de 1-0, die door Juan Mata werd gemaakt. Alexander Bukharov kreeg tien minuten voor tijd een mooie kans om het evenwicht te herstellen, maar Manchester United-keeper Sergio Romero (ex-AZ) redde knap. Daley Blind was een kwartier eerder uitgevallen bij de thuisclub, hij had last van zijn oog.



Schalke 04 sloot het tweeluik met competitiegenoot Borussia Mönchengladbach winnend af. De ploeg van bankzitter Klaas-Jan Huntelaar bekert op basis van de dubbel tellende uitdoelpunten verder. Na de 1-1 van vorige week in Gelsenkirchen eindigde de return op Borussia Park vanavond in 2-2. Bij rust ging Mönchengladbach nog wel aan de leiding, door treffers van Andreas Christensen en Mahmoud Dahoud. De laatste scoorde met een poeier van afstand. Leon Goretzka en Nabil Bentaleb (penalty) brachten Schalke in de tweede helft langszij en leidden hun club daarmee naar de laatste acht.



Anderlecht greep het laatste ticket voor de kwartfinale. De Belgische topclub won, net als vorige week op Cyprus, met 1-0 van APOEL Nicosia. Anderlecht was voor rust al de betere ploeg en drukte dat na de pauze ook uit in de score. Frank Acheampong maakte in de 65ste minuut, terwijl hij net één minuut binnen de lijnen stond, het verschil. Bij Anderlecht bleef Bram Nuytinck op de bank, Boy Waterman en Lorenzo Ebecilio stonden in de basis bij APOEL Nicosia.