Lotingen CL en EL: Ajax vol verwachting in koker

9:20 – Het is een mooie voetbaldag. Het is niet alleen tijd voor de definitieve selectie van het Nederlands elftal en tig voorbeschouwingen op een bomvol voetbalweekend, maar ook voor de lotingen voor de kwartfinales van de Champions League en de Europa League. De spelen zich op deze vrijdag om respectievelijk 12.00 uur en 13.00 uur af in het Zwitserse Nyon. Beide lotingen zullen live te volgen zijn op FCUpdate.nl.



Champions League: 12.00 uur

Europa League: 13.00 uur

Bij de loting voor de kwartfinale van de Champions League domineren de Spaanse ploegen, met FC Barcelona, Real Madrid en Atlético Madrid als overgebleven ploegen. Duitsland heeft nog twee ijzers in het vuur, met Bayern München en Borussia Dortmund. AS Monaco, Leicester City en Juventus maken de laatste acht compleet. Dat Leicester zich als nummer vijftien van de Premier League als enige Engelse club geplaatst heeft voor de laatste acht, is ronduit opmerkelijk.Niemand is (on)geplaatst voor de loting, iedereen kan tegen elkaar loten. De eerste wedstrijden in de kwartfinale worden gespeeld op dinsdag 11 en woensdag 12 april. De returns vinden plaats op 18 en 19 april. De eindstrijd speelt zich uiteindelijk op 3 juni af in het National Stadium of Wales in Cardiff.De kwartfinalistenFC BarcelonaReal MadridAtlético MadridBayern MünchenBorussia DortmundAS MonacoLeicester CityJuventusBij de kwartfinalisten in de Europa League zit Ajax, dat zich voor de eerste keer sinds 2003 weer kwalificeerde voor een de laatste acht van een Europees toernooi. De Amsterdammers rekenden over twee wedstrijden (2-1 verlies en 2-0 winst) af met FC Kopenhagen. Vrijdag om 13.00 uur hoort de ploeg van coach Peter Bosz welke ploeg de tegenstander zal zijn in de kwartfinale. De wedstrijden in dit stadium van het toernooi worden in principe op donderdag 13 en 20 april afgewerkt.Omdat ook de Europa League-loting helemaal open is, kan Ajax zeven verschillende ploegen treffen. De kans is het grootst dat er een Belgische opponent uit de koker komt, aangezien onze zuiderburen met Anderlecht en Racing Genk als enige overgebleven land met meer dan één ploeg vertegenwoordigd wordt. Het is nog de vraag of Ajax het tegen Besiktas kan opnemen, vanwege de diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije. De UEFA heeft in elk geval de optie om beide teams uit elkaar te houden, zoals in het verleden ook is gebeurd met clubs uit Rusland en Oekraïne. Manchester United en Olympique Lyon zijn op papier de grootste ploegen die nog over zijn.De kwartfinalistenManchester UnitedOlympique LyonAnderlechtRacing GenkSchalke 04Celta de VigoBesiktasAjax