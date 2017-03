Pogba kampt met blessure, Keane fileert Mourinho

11:16 – Slecht nieuws voor Manchester United en de nationale ploeg van Frankrijk. Paul Pogba kampt met een hamstringblessure. De middenvelder heeft deze donderdagavond in de Europa League-thuiswedstrijd van Man United tegen FC Rostov (1-0 winst) opgelopen.



Pogba moet de Premier League-wedstrijd van Man United tegen Middlesbrough en zowel de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg als de oefeninterland tegen Spanje van Frankrijk aan zich voorbij laten gaan. Dat heeft manager José Mourinho na de winst op Rostov laten weten. De Portugees zag Daley Blind ook uitvallen tegen de Russen, met een hoofdblessure.



Keane

Mourinho kreeg overigens niet al te positieve kritiek van Roy Keane, die vroeger furore maakte op het middenveld van Man United. De Ier vindt het raar dat de Portugese manager zijn beklag deed over het drukke speelschema en zei dat zijn ploeg 'waarschijnlijk van Middlesbrough zal verliezen door vermoeidheid'. "Waarom moeten we naar die onzin luisteren?", vraagt Keane zich af bij ITV."Hij is manager van een van de grootste clubs ter wereld. Ze hebben een simpele loting gehad in meerdere toernooien, met veel thuisduels. Misschien is deze club te groot voor hem. Ik word er spuugziek van. Het is allemaal nonsens", aldus Keane, die 480 wedstrijden speelde voor United.