Blind: "De Ligt wellicht verrassend, Hoedt logische keuze"

12:56 – Bondscoach Danny Blind heeft vrijdagmiddag zijn 25-koppige selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije (zaterdag 25 maart) en de oefeninterland tegen Italië (dinsdag 28 maart) prijsgegeven. Opvallend is dat onder meer Matthijs de Ligt en Wesley Hoedt erbij zitten. De 17-jarige De Ligt kan de jongste Oranje-debutant worden sinds 1931, terwijl Hoedt ook zijn vuurdoop bij de nationale ploeg beleeft.



Ten grondslag aan de selectie van De Ligt en Hoedt liggen de personele problemen in de achterhoede. "Er zijn toch wat jongens in de defensie weggevallen", zegt Blind in een video van Ons Oranje. "Het zag er een aantal maanden geleden goed uit, maar dan word je toch nog geconfronteerd met het langdurig wegvallen van Virgil van Dijk en de blessure van Jeffrey Bruma. Ron Vlaar heeft ook de nodige fysieke problemen ondervonden. We hebben dus ineens wat problemen in de achterhoede, temeer omdat Stefan de Vrij ook wat problemen had. Gelukkig dient hij zich weer positief aan. En voor de blessure geldt: het is een kwestie van doorschakelen en kijken wat er verder beschikbaar is."



Vandaar dat jongens als De Ligt en hoedt hun kans krijgen. "De selectie van De Ligt is wellicht verrassend voor iedereen, omdat hij een jonge jongen is die pas net op de deur klopt. Maar ik ken hem al wat langer, ook vanuit de Ajax-opleiding. Hij manifesteert zich enorm goed en ik durf het daarom aan", zegt Blind, die dus ook mogelijk Lazio-verdediger Hoedt laat debuteren. "Die speelt al wat langer op een hoog niveau. Hij heeft steeds een basisplaats in subtop van Italië, samen met Stefan de Vrij. Het lijkt me een logische keuze."



Wesley Sneijder zit er ook bij, nadat de routinier nog ontbrak in de voorlopige lijst van Blind. "Mijn policy is dat ik geen spelers op de voorlopige lijst zet als ze geblesseerd zijn, omdat je dan geen houvast hebt richting definitieve selectie. Maar als ze toch nog spelen voor de definitieve selectie, geeft dat aan dat ze fit zijn", aldus Blind, die Sneijder een halve wedstrijd zag spelen bij Galatasaray. "Dan ben je inzetbaar, dan ben je fit. We gaan kijken in hoeverre hij fit genoeg is om één of twee wedstrijden te spelen."